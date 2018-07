Line Up fürs WINTERMELODEI 2018 steht!

Am 08.12.2018 findet in der Sputnikhalle/-Cafe in Münster das WINTERMELODEI 2018 statt. Als Bands konnten die Veranstalter FEN aus Großbritannien, FURIA aus Polen, AU-DESSUS aus Litauen sowie die deutschen Truppen FIRTAN, THE SPIRIT (im Herbst noch als Support von KATAKLYSM und HYPOCRISY unterwegs) und CTULU gewinnen.

Quelle: Wintermelodei auf Facebook Redakteur: Mario Dahl Tags: wintermelodei 2018 fen furia au-dessus firtan the spirit ctulu