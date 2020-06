Live-Sommer am Stuttgarter Flughafen mit BEYOND THE BLACK und mehr

Bereits begonnen haben die Autokonzerte des Live-Sommers am Stuttgarter Flughafen, bei denen zwar nur wenige Auftritte wirklich in unser Beuteschema passen. Aber immerhin die deutschen Rocker BEYOND THE BLACK werden nächste Woche am 25. Juni einen Auftritt haben, direkt nach der Veröffentlichung des neuen Albums "Horizons" am morgigen Tag. Es gibt noch Tickets für den Auto-Event, bei dem nur 650 Fahrzeuge zugelassen werden und ein Ticket für zwei Personen gilt. Schnell hin zum Musikcircus und Eintrittskarte sichern. Es wird keine Abendkasse geben!

Für uns sonst noch relevant sind folgende Auftritte:

02. Juli | Völkerball - A Tribute To Rammstein



03. Juli | J.B.O.



04. Juli | Kissin’ Dynamite



11. Juli | Nena

Weitere Informationen gibt es auf der Livesommer 2020-Webseite.