Live In Mojave Desert 2021: Festival mitten aus der kalifornischen Wüste

Heute startet die Live In The Mojave Desert - Reihe mit dem Auftritt von EARTHLESS. Der folgende Zeitplan sieht dann so aus:

NEBULA am 06.02.2021

SPIRIT MOTHER am 20.02.2021

MOUNTAIN TAMER am 06.03.2021 und am

20.03.2021 - STONER eine Band, die sich spontan aus den Musikern Brant Bjork, Ryan Gut und Nick Oliveri zusammensetzt.

Tief aus der kalifornischen Wildnis werden die Gigs nach Zugang bestimmt ein Erlebnis.