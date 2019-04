Lunar Shadow: Erstes Lied des neuen Albums

'Hawk Of The Hills' heißt das gute Stück, das uns knappe siebeneinhalb Minuten selige Vorfreude auf das am 14. Juni erscheinende Album "The Smokeless Fires" beschert. Der mit Spannung erwartete neue Mann hinterm Mikrophon (Robert Röttig) kann hier erstmals in Studioqualität gehört werden und macht - natürlich - einen super Eindruck. Aber überzeugt euch selbst!

