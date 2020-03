MACBETH: Video zum neuen Song 'Krieger' veröffentlicht

Am 27.03.2020 wird das neue Album der Band MACBETH via Massacre Records veröffentlicht. Daraus wurde mit 'Krieger' nun der zweite Song herausgebracht.



"Gedankenwächter" wird als CD Digipak, limitierte Gatefold Vinyl LP auf schwarzem oder silbernem Vinyl, als limitiertes Box Set mit exklusivem Inhalt sowie als Download & Stream verfügbar sein und kann bereits vorbestellt werden. Das limitierte Box Set beinhaltet das CD Digipak, ein exklusives T-Shirt, einen Patch sowie eine handsignierte Autogrammkarte. Die Gatefold Vinyl LP auf grünem Vinyl wird es exklusiv nur bei den Record Release Shows in Erfurt am 27.03.2020 sowie in Dresden am 28.03.2020 geben.



Die Tracklist liest sich so:



CD Digipak

1. Friedenstaube

2. Krieger

3. In seinem Namen

4. Wolfkinder

5. Daskalogiannis

6. Neue Welt

7. Brandstifter

8. Hexenhammer

9. Gedankenwächter

10. Demmin



Gatefold Vinyl LP

Side A

Friedenstaube

Krieger

In seinem Namen

Wolfskinder

Daskalogiannis



Side B

Neue Welt

Brandstifter

Hexenhammer

Gedankenwächter

Demmin



Live ist die Band zu folgenden Terminen zu erleben:

27.03.2020 DE Erfurt - Club From Hell (Glowing Ember Festival)

28.03.2020 DE Dresden - Reithalle Strasse E

18.04.2020 DE Osnabrück - Heavy Stage Night

15.05.2020 DE Berlin - Metal Gods Festival

12.06.2020 DE Hauptmannsgrün - Chronical Moshers Open Air

26.06.2020 DE Sondershausen - Festwiese Berka (Schwarzburger Metalwiese)

17.07.2020 DE Bertingen - RUDE Open Air

04.12.2020 DE Erfurt - Club From Hell

05.12.2020 DE Erfurt - Club From Hell

Quelle: Massacre Records Redakteur: Swen Reuter Tags: macbeth krieger gedankenwaechter massacre records