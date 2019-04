MACHINE HEAD mit Neuaufnahme von 'Davidian'

Die Bay Area Metaller MACHINE HEAD, die erst kürzlich die Daten ihrer "Burn My Eyes" 25th Anniversary Tour ankündigten, haben das Debüt nun in Gänze neu aufgenommen - mit dabei die Originalmitglieder Chris Kontos und Logan Mader, sowie Sänger und Gitarrist Robb Flynn und Basser Jared MacEachern. Die Aufnahmen fanden in den Sharkbite Studios in Oakland, Kalifornien statt.



Seht euch hier das Studio zu der Neueinspielung des Klassiker 'Davidian' an:

Hier nochmal die Livetermine in unseren Breiten:



05.10.2019 – Freiburg, SICK Arena Musikclub

11.10.2019 – Würzburg, Posthalle

12.10.2019 – Leipzig, Haus Auensee

14.10.2019 – Bochum, RuhrCongress

15.10.2019 – München, Zenith