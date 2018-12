MALAMORTE und der Antichrist

Die Italiener haben ein Lyrikvideo zu dem Song 'Antichrist' veröffentlicht, das von dem am 25. Januar erscheinenden Album "Hell For All" stammt: Youtube.

Hier ist die Trackliste des dritten Albums der Stiefel-Rocker:

Advent

Antichrist

Warriors Of Hell

Holy Or Unholy

Mother (She is the Temple)

Hell For all

Son

The Worshipers of Evil

Satan's Slave

God Is Nothing (Bonus Track)