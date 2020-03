MANDO DIAO: Exklusives Konzert mit dem Sinfonieorchester Aachen

Nachdem die schwedische Band MANDO DIAO für das Hurricane- und das Southside-Festival sowie für die "Summer In The City"-Konzertreihe in Mainz bestätigt worden, gibt es in Sachen Konzerten einen Nachschlag.



Am 29.08.2020 wird die Band eine exklusive Show mit dem Sinfonieorchester Aachen im Rahmen der "Kurpark Classix" geben.



Der Ticketvorverkauf hat bereits begonnen. Die Karten sind ab 42,00 Eur zzgl. Gebühren erhältlich.

Quelle: FKP Scorpio Redakteur: Swen Reuter Tags: mando diao kurpark classix aachen 2020 summer in the city mainz hurricane festival 2020 southside festival 2020