MANNTRA für Europa?

Die kroatischen Folk-Metaller MANNTRA haben einen beachtlichen vierten Platz in der Ausscheidung für den Eurovision Song Contest belegt. Ob das nun eine musikalische Auszeichnung ist, müsst ihr aber selbst für euch entscheiden. Hier ist das Video ihres erstmal englisch-sprachigen Songs 'In The Shadows'. Der Song ist zugleich auch die erste Single-Auskopplung des wohl bald erscheinenden neuen Albums. Updates werden hierzu von der Band schon angekündigt.

Quelle: https://www.facebook.com/ManntraOfficial/ Redakteur: Thomas Becker Tags: manntra in the shadows