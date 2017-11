MANOWAR: Joey kommt 2019 auf SpokenWord-Tour

Noch während der laufenden MANOWAR-Tour hat Joey DeMaio seine "The Blood Of The Kings"-SpokenWord-Tour für den November 2019 angekündigt. An insgesamt neun Abenden wird DeMaio die genaue Geschichte von MANOWAR erzählen.

Hier die genauen Tourdates:

01.11.2019 - München - Technikum

02.11.2019 - Nürnberg - Kleine Meistersingerhalle

03.11.2019 - Stuttgart - Liederhalle (Silchersaal)

04.11.2019 - Frankfurt - Batschkapp

05.11.2019 - Düsseldorf - Savoy Theater

07.11.2019 - Bochum - Christuskirche

08.11.2019 - Hamburg - Kleine Laeiszhalle

09.11.2019 - Berlin - Tempodrom (Kleine Arena)

10.11.2019 - Leipzig - Haus Leipzig

Der Vorverkauf hat bereits begonnen, Karten kosten ab 42,00 EUR.