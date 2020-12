MANTRIC MOMENTUM: Single mit Ralf Scheepers als Appetitanreger

MANTRIC MOMENTUM, das ist vor allem der Musiker Christer Harøy. Der Norweger spielt alle Instrumente seines klassichen Power Metal selbst ein, und das recht famos. Noch besser aber ist, sich dazu noch Gastsänger hinzuholen. In diesem Falle ist das Ralf Scheepers, der Sänger von PRIMAL FEAR, der hier dem Stück 'Temple Of My Fears' die besondere Note gibt.

