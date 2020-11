Das Ensemble stammt aus dem ländlichen Raum der USA, nämlich aus South Dakota. Am 04.12.2020 wird das Quintett das Album "Pulse Of The Daring" veröffentlichen, hier gibt es schon mal die erste Auskopplung 'Welcome The Blitz'.

