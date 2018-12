MARC DURKEE: Gitarrenvorstellung zum neuen Album

Am 18. Januar 2019 soll die neue Scheibe "Remain In Stasis" des Solomusikers MARC DURKEE aus Kanada erscheinen. Zum Titel 'The Dark Dimension' aus diesem Album hat er bei YouTube ein Video eingestellt, in dem er die Gitarrenparts spielt:





