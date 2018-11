MARC DURKEE: Video zum 2019er Album

Als "eine Mischung aus Progressive, Metal/Rock, Doom Metal, Post-Hardcore und Post-Rock" bezeichnet der kanadische Musiker MARC DURKEE seine Musik. Für den 18. Januar 2019 ist sein neues Album "Remain In Stasis" angekündigt. Hier gibt es bereits die Tracklist:



1. The Dark Dimension (5:05)

2. A Way To Escape (5.22)

3. Mimesis (3:55)

4. A Great Disdain (3:58)

5. Redesign (In Stride) (4:45)

6. The Mind Flayer (4:36)

7. A Number Of Years (4:02)

8. Not Without Sin (1:51)

9. Meteor (4:56)

10. Stasis (5:03)



…und das bei YouTube veröffentlichte Video zu 'A Way To Escape':





