MARILLION: Live in der Royal Albert Hall

Am 27. Juli wird ein neues Live-Tondokument meiner Lieblingsband MARILLION über Earmusic mit dem Titel "All One Tonight (Live At The Royal Albert Hall)" erscheinen, aufgenommen am 13. Oktober 2017 in London. Das Besondere an dieser Veröffentlichung ist, dass es die Show, die die Band zu ihrem letzten Album "F*** Everyone And Run (F E A R)" auf die Bühne gebracht hat, sowohl als CD als auch als Blu-ray verewigt ist. Wer nicht so genau weiß, warum das etwas Besonderes ist, dem sei gesagt, dass MARILLION das gesamte Konzeptalbum am Stück mit durchgehender Unterstützung durch Videos und Lichtshow live dargeboten hat und diese Tour dadurch nicht nur etwas Ungewöhnliches, sondern wahrscheinlich auch Einzigartiges war.

Die Show wird in mehreren Ausgaben verfügbar sein mit dem besagten Album und einer zweiten CD mit einigen Hits der Band, veredelt durch Streicher und Flöte, insgesamt mehr als zwei einhalb Stunden Musik. Hier ist die Trackliste, die bei CD, DVD und Blu-ray identisch ist:

CD 1

EL DORADO

LIVING IN F E A R

THE LEAVERS

WHITE PAPER

THE NEW KINGS

TOMORROW'S NEW COUNTRY



CD 2

THE SPACE

AFRAID OF SUNLIGHT

THE GREAT ESCAPE

EASTER

GO!

MAN OF A THOUSAND FACES

WAITING TO HAPPEN

NEVERLAND

THE LEAVERS: V. ONE TONIGHT

Auf der Blue-ray gibt es außerdem noch

DOCUMENTARY - WE WILL MAKE A SHOW

THE SPACE (SCREEN MEDIA)

AFRAID OF SUNLIGHT (SCREEN MEDIA)

THE GREAT ESCAPE (SCREEN MEDIA)

EASTER (SCREEN MEDIA)

GO! (SCREEN MEDIA)

MAN OF A THOUSAND FACES (SCREEN MEDIA)

WAITING TO HAPPEN (SCREEN MEDIA)

NEVERLAND (SCREEN MEDIA)

THE LEAVERS - ONE TONIGHT (SCREEN MEDIA)

Bestellen kann man das Ganze bereits bei verschiedenen Anbietern und einen ersten Höreindruck gibt es in Form eines Trailers: Youtube.