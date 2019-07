MARTIN BARRE bringt Blues, Rock und Tull

Der ehemalige Gitarrist von JETHRO TULL wird wieder mit seiner MARTIN BARRE BAND auf Tournee kommen und uns einen Abend Solostücke, Klassiker und natürlich zahlreiche TULL-Lieder servieren. Ich habe bereits eine Show letztes Jahr gesehen und kann das Ganze nur empfehlen, daher schnell Termin vormerken und Tickets kaufen für:

13.10.2019, Augsburg, Spectrum - Tickets

15.10.2019, Prague, Palak Acropolis

16.10.2019, Ostrava, Garage Club-

21.10.2019 München, Hotel Bayerischer Hof - besonderes Konzert: 50 Years of Jethro Tull with Clive Bunker & Dee Palmer - Tickets werden in Kürze in den Verkauf gehen

23.10.2019, Hamburg, Downtown Blues Club - Tickets

25.10.2019, Isernhagen, Blues Garage - Tickets

27.10.2019, Dortmund, Piano Musik Theater - Tickets