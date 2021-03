MARTY FRIEDMAN und das Land der aufgehenden Sonne

MARTY FRIEDMAN, einer der sicherlich bekanntesten Gitarristen unserer Zeit, u.a. mit seiner Band Cacophony (mit Jason Becker), natürlich MEGADETH und darüber hinaus, veröffentlicht "Tokyo Jukebox 3" am 16.04.2021 via Mascot Label Group/The Players Club!

Als ersten Vorgeschmack gibt es hier das Video zu 'Makenaide', aber auch 'The Perfect World' darf nicht fehlen.

Anbei die Trackliste:

1. Makenaide

2. Senbonzakura

3. Gurenge

4. Kaze Ga Fuiteiru

5. Echo

6. The Perfect World (feat. Alfakyun)

7. U.S.A.

8. Shukumei

9. Ikuze Kaitou-Shoujo

10. Sazanka

11. Time Goes By

12. Japan Heritage Official Theme Son