MASS HYSTERIA: Best Of, Neuer Vertrag, Live-Video

Die französische Band hat sich einen Deal mit Out Of Line Music gesichert und wird als erstes Lebenszeichen ein Best-Of-Album veröffentlichen. Aber auch Fans der Bands dürfen sich freuen, denn als Bonus-CD liegt "Live At Hellfest" bei. Als Appetithäppchen gibt es hier da Video zu 'L'Enfer Des Dieux': Youtube.

Wer das Scheibchen schon mal vorbestellen will, kann das im Out Of Line-Shop tun. Am 20, März ist das gute Stück dann im Handel.