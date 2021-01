Die Emo-Band MAYDAY PARADE hat am 15.01.2021 eine neue EP mit dem Namen "Live At Screaming Eagle" via Rise Records veröffentlicht. Auf der EP sind vier Songs enthalten. Zu dem Stück 'It Is What It Is' gibt es ein Live-Video.

