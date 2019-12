MAYHEM - zum dreißigsten Jahrtag wieder

Am 26.11.1990 spielte MAYHEM im Line-up mit Dead, Euronymous, Necrobutcher und Hellhammer ganz kurz nach der deutschen Wiedervereinigung ein ziemlich legendäres Konzert in Leipzig, im Eiskeller, mit MANOS als Vorgruppe.

Wenig wusste man damals über die Geschicke, welche das Schicksal für die Band, ihre Fans und das Umfeld bereiten sollte. Die Band wurde kurz darauf durch zwei Todesfälle zur Legende, die Aufnahmen vom Leipzig-Konzert wurden unter dem Titel "Live In Leipzig" zu dem Tondokument des Line-ups mit Dead schlechthin, und alles daran wird von weiten Kreisen der Black-Metal-Fans mythologisch verehrt.

Im kommenden Herbst jährt sich dann dieses denkwürdige Ereignis zum dreißigsten Male, und just am 26.11.2020 will die norwegische Legende sich wieder an den damaligen Ort des Geschehens zurück begeben, und bei einem Jubiläumskonzert noch einmal "Live In Leipzig" sein, wieder will MANOS eröffnen (und NARGATE), dieses Mal allerdings soll das "Ritual" im Felsenkeller stattfinden.

Wir sind mehr als gespannt darauf, wie die Band in einem knappen Jahr diesen Anlass begehen wird, und wir hoffen natürlich auf ein ähnlich herrliches Livedokument mit CD und DVD, welches es unlängst zum 25. Jubiläum der "De Mysteriis Dom. Sathanas" gab.

Tickets:

https://electric-avenue.reservix.de/events?fbclid=IwAR1ECcJGJ3z-2efoZvBN8mp7F7esq8JIcwfbzq39-APzf1S0Puxw6epcSew

