MELODIUS DEITE: Neues Album und Video

Die verrückten Thais sind wieder da! Der aufgedrehte Progressive/Power Metal von MELODIUS DEITE aus Bangkok hat mich vor fast genau drei Jahren bezaubert (zur Rezension). Nun steht der Nachfolger auf dem Startpodest. Langrille Nummer drei trägt den Titel "Episode III: The Archangels and the Olympians" (VÖ: 31.03.2018) und verführt die Hörer erneut in fantastischste Welten. Neu an Bord ist der brasilianische Sänger Lean Van Ranna, der Ake N. Kertpanich ersetzt. Wie dieser Wechsel klingt (und aussieht), lässt sich durch die erste Video-Auskopplung erfahren. Lauscht hier dem einnehmenden 'Saint Raguel':

