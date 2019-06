MEMORIAM: Video zu 'Undefeated'

Die Death-Metal-Walze wird am 21. Juni ihr drittes Album mit dem Titel "Requiem For Mankind" über Nuclear Blast veröffentlichen. Von diesem stammt 'Undefeated', das hier in einem Lyrikvideo zu sehen und zu lesen ist: Youtube.

"'Undefeated' - dieser Track ist eine donnernde Hymne. Ein Statement der Stärke und Macht. Wir alle durchleben Not und Elend, doch alles, was zählt, ist, wie wir damit umgehen. Der Song handelt davon, wie wir die Errungenschaften unseres Lebens empfinden... Damit sollte sich jeder identifizieren können. Der Text erzählt, wie man sich selbst treu bleibt und auch in schweren Zeiten Integrität und Stärke zeigt; sprich: wie man sich nicht unterkriegen lässt", sagt Karl Willetts.

