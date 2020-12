MENTALLY BLIND: Kostproben vom neuen Album

MENTALLY BLIND, 2009 in Polen gegründet, kündigt für den 10.02.2021 ihr Debütalbum "Stage:Zero" an. Bereits 2015 hatte die Band eine erste EP mit dem Titel "The Perception" veröffentlicht, die ihre Bekanntheit in der polnischen Metalszene erheblich steigerte.

Vom Debütalbum gibt es jetzt ein Video zu der Single 'Traces' als Kostprobe im Netz.

Bereits Mitte November hatte die Band ein Video zu dem Song 'One For No One' ins Netz gestellt.