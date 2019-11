MERA LUNA 2020: SISTERS OF MERCY, DANZIG, ASP und weitere Bands bestätigt

Für das Mera Luna-Festival 2020 sind in diesen Tagen einige neue Bandbestätigungen dazu gekommen. Neben THE SISTERS OF MERCY, DANZIG UND ASP werden weiterhin THE MISSION, COVENANT, FRONT LINE ASSEMBLY und viele andere Bands auftreten.



Das bisherige Line-Up sowie alle weiteren Informationen findet ihr auf der Festival-Homepage.

