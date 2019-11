MERCYFUL FATE - Timi Hansen ist verstorben

Wie wir euch bereits im August berichtet hatten, konnte MERCYFUL FATE-Bassist Timi Hansen leider aus gesundheitlichen Gründen nicht Teil der anstehenden Reunion der dänischen Metal-Legende sein. Nun musste King Diamond vor wenigen Minuten über seine offizielle Facebook-Seite die traurige Nachricht bekannt geben, dass Timi Hansen seiner Krebserkrankung erlegen und am heutigen 04.11.2019 im Alter von 61 Jahren verstorben ist. Hier ist Kings Nachricht im Originalwortlaut nachzulesen:

I just found out that I lost one of my dearest friends, who has been fighting cancer for a long time, in such an incredibly brave way.

He was not just my roommate on the early Mercyful Fate tours, but he was always my favorite bass player of all times.

I was fortunate to have been able to visit him at his apartment with some other good friends, and we had a great afternoon that will never be forgotten.

When I last talked to Timi on the phone on October 24th, I could understand that things had gotten tougher than they ever were, and yet he said “we fight on”.

I feel so so sad for his entire family, you have my absolute deepest sympathy.

Rest in Peace my dear dear friend.

King





Timi "Grabber" Hansen war bereits 1981 bei der Vorgängerband DANGER ZONE zu Gange und schließlich Gründungsmitglied und von 1981 bis 1985 und nochmals von 1993 bis 1994 fester Bassist des klassischen MERCYFUL FATE-Line-ups, dazwischen stand er King Diamond von 1985-1987 auch in dessen Soloband zur Seite. Unter Timi Hansens Mitwirkung entstanden also große Klassiker wie "Melissa", "Don't Break The Oath" und "In The Shadows" oder "Fatal Portrait" und "Abigail". Im Jahre 2016 war Timi Hansen zudem als Gastmusiker des Stückes 'Follow The Sun' auf dem Jubiläumsalbum seines Nachnamensvetters Kai Hansen zu hören. Der Heavy Metal verliert mit ihm einen stilprägenden Bassisten, dessen Einfluss auf unsere Musik nicht hoch genug geschätzt werden kann.

Unser Mitgefühl gilt der Familie und allen Menschen, die Timi Hansen nahe standen.

Ruhe in Frieden, Timi.