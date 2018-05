METAL BASH FESTIVAL 2018: Wer will feiert rein!

Die Veranstalter des von uns präsentierten Metal Bash Festivals am 05.05.2018 in Neu Wulmstorf bei Hamburg erfreuen alle Feierwütigen gerade mit einer brandheißen Neuigkeit. Am Vorabend wird man bereits die Gelegenheit zum kräftigen Vorglühen in der Night Light Lounge auf dem Festivalgeländeerhalten, um in der richtgen Betriebstemperatur ins Festival einzusteigen. Hier die Meldung der Veranstalter im O- Ton:

"Für alle die es nicht erwarten können öffnen wir am Freitag ab 20 Uhr schon mal die Night Light Lounge auf dem Metal Bash Festival Gelände !



Mit Festival Ticket ist der Eintritt frei !



Bei ein paar kühlen Getränken stellen wir euch die neue Scheiben der V8 Wankers, Drunken Swallows, Blitzkrieg und Iron Angel vor.



Ausserdem könnt ihr die Scheiben vorab vor Ort erwerben."