METAL CHURCH: Classic Live

Viel los im Hause METAL CHURCH. Am 28. April erscheint die neue Live-Scheibe "Classic Live" über RatPack Records, die neun Klasisker der Bandgeschichte enthält. Diese wurden während der 2016er-Tour mitgeschnitten und von Kurdt Vanderhoof produziert. Als besonderes Schmankerl befindet sich auf dem Album auch eine neue Studioversion von 'Fake Healer', bei dem sich Mike Howe und QUEENSRYCHE-Sirene Todd La Torre den Gesang teilen. Dazu haben die Jungs sogar ein neues Video gedreht, das ihr euch weiter unten anschauen könnt.

01. Beyond The Black

02. Date With Poverty

03. Gods Of A Second Chance

04. In Mourning

05. Watch The Children Pray

06. Start The Fire

07. No Friend Of Mine

08. Badlands

09. Human Factor

10. Fake Healer (studio version) (feat. Todd La Torre)

11. Badlands (studio version 2015) (vinyl only)

Außerdem kommt METAL CHURCH (neben einigen Festivalauftritten) auch noch auf Tour. Solltet ihr nicht verpassen.

10.06. - D - Bremen, Tivoli

12.06. - D - Aschaffenburg, Colos-Saal

13.06. - D - München. Backstage

14.06. - D - Stuttgart, Dascaan

17.06. - D - Neunkirchen, Stummsche Reithalle