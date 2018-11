METAL CHURCH verliert die Balance

Denn 'Out Of Balance' heißt das Lied vom kommenden Album "Damned If I Do", das mit einem Video bedacht worden ist: Youtube.

Am 7. Dezember werden wir den Rest hören dürfen. Ich kann euch sagen, das Album ist stark und der Song oben ist ganz sicher nicht der beste auf dem Album. Daher können Fans bedenkenlos schon mal im Nuclear Blast Shop bestellen.

