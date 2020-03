METAL CHURCH zeigt unveröffentlichten Song 'For No Reason'!

Wie berichtet, veröffentlicht METAL CHURCH am 10.04.2020 die Compilation "From The Vault" via Rat Pak Records. Nun zeigt die Band mit 'For No Reason' einen bisher unveröffentichten Song aus der Compilation, der im Zuge des letzten Albums "Damned If You Do" entstanden ist:

https://www.youtube.com/watch?v=CVAdJq8s_aQ