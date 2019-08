MGLA: Albumtitel und erster Höreindruck

Das warten auf das vierte Album der polnischen Undergrund-Helden hat bald ein Ende. Wie die Band nun auf Facebook mitteilt, erscheint mit "Age Of Excuse" in Kürze eines der am meisten erwarteten Black-Metal-Alben des Jahres. Den Song 'Age Of Excuse II' gibt es nun bereits bei Youtube zu hören:

Der Hintergrund des Videos deutet auf das Artwork der Scheibe hin.

