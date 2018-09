MIDNITE CITY trauert um das Stadtviertel

AOR Heaven hat sich auch die zweite Scheibe der Melodic Rocker MIDNITE CITY gesichert, die am 19. Oktober unter dem Namen "There Goes The Neighbourhood" erscheinen wird. Aus dem Werk gibt es mit 'Give Me Love' den ersten Schmachtfetzen zu hören: Youtube.

Ach das klingt ja total nach den Achtzigern, nach BON JOVI, BILLY SQUIER, LOVERBOY, etwas POISON und ganz viel Haarspray!