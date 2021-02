MILA MAR: Experiment

Seit Mitte Januar 2021 läuft das Experiment von MILA MAR, bei welchem man ein persönliches Bild mit ein paar Worten zu sich selbst bzw. was einem wichtig ist an die Band senden kann. Die Sängerin Anke Hachfeld singt hierzu ein kleines Musikstück ein, nimmt die Improvisation auf und stellt diese auf der Facebook-Seite der Band online. Auf diese Weise sind bereits zwölf Stücke entstanden. Wer Interesse an persönlich gewidmeter Musik von der Band hat, findet hier den originalen Post der Sängerin zum Thema.

