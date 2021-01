MILLENNIAL REIGN: EP im Anmarsch

Am kommenden Freitag, den 15. Januar veröffentlichen die US-amerikanischen Symphonic Powermetaller MILLENNIAL REIGN, die aktuelle Band von Gitarrist und ehemaligem Aska-Bassist Dave Harve eine neue EP mit dem Titel "Carry The Fire Again" und stellen uns damit ihre neue Sängerin Tiffany Galchutt vor. Vier vom 2015 erschienen Album »Carry The Fire« wurden zu diesem Zweck neu eingesungen und abgemischt und machen Lust auf neues Material, das es auch noch dieses Jahr geben soll.



"Carry The Fire Again" Tracklist

1. Way Up High

2. Millennial Reign

3. Innocent Cry

4. Men Stand Alone



Lineup:

Tiffany Galchutt - Gesang

Dave Harvey - Gitarre

Neil Bertrand - Bass

Steve Nichols - Schlagzeug



Erhältich ist die EP digital über die Bandcamp Seite der Band: https://millennialreign.bandcamp.com

Physische Exemplare können über die offzielle Webseite geordert werden: https://www.millennialreign.com/store

Hier könnt ihr euch den Song 'Way Up High' anhören: