MINDLESS SINNER – EP Neuauflage auf Vinyl, digitale Single veröffentlicht

Am 11. Dezember 2020 wird die erste EP der schwedischen Heavy Metal Band MINDLESS SINNER "Master Of Evil" aus dem Jahr 1984 via PURE STEEL RECORDS auf Vinyl wiederveröffentlicht. Die EP wurde hiefür um die Demo-Aufnahmen 'Mindless Sinner', 'Higher And Higher', 'We All Go Back', 'Heavy Metal Will Never Die' sowie 'City Games' erweitert.



TRACKLIST:

Seite A

1. Broken Freedom

2. Key Of Fortune

3. Master Of Evil

4. Screaming For Mercy

Seite B

5. Mindless Sinner (Demo 83)

6. Higher And Higher (Demo 83)

7. We All Go Back (Demo 83)

8. Heavy Metal Never Die (Demo 83)

9. City Games (Demo 83)

Total Playing Time: 37:33 min



Die Schweden feierten 2015 nach langer Abstinenz ihr Comeback und haben seither mit "The New Messiah" (2015) und "Poltergeist" (2020) zwei exzellente neue Scheiben veröffentlicht.



Der Vorverkauf für die EP Neuauflage beginnt am 27. November 2020. Das Album wird mit einer Auflage von 300 schwarzen Exemplaren und insert auf Vinyl erscheinen.



Zudem wurde jetzt die digitale Single 'Broken Freedom' veröffentlicht, und ist als Download unter anderem auf Spotify, Deezer, ITunes und Youtube Music erhältlich.







Quelle: Pure Steel Redakteur: Tommy Schmelz Tags: mindless sinner master of evil broken freedom