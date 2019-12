MIRROR OF DECEPTION, AVIAN, WITCHFINDER am 05.01. in Geislingen

Eine stattliche Dosis schwäbischen Stahls liefern euch zum Jahresbeginn die Göppinger Doom-Veteranen MIRROR OF DECEPTION sowie die beiden traditionellen schwäbischen Heavy-Metal-Bands WITCHFINDER und AVIAN, die gemeinsam am 05.01.2020 im MieV, Hauptstraße 134 in Geislingen an der Steige auftreten werden. Einlass ist um 19:30 Uhr und der Eintritt kostet nur 9,- Euro. Besser kann man das Geld kaum investieren, um einen feinen, standesgemäßen und traditionsmetallischen Jahresanfang zu feiern.

