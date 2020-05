MISSION IN BLACK: Steffi Stuber und das entzündete Gewebe

Harte Zeiten verlangen nach einem harten Soundtrack. Dies dachte sich vermutlich auch Steffi Stuber, Sängerin von MISSION IN BLACK, als sie sich dazu entschloss, ihr neues Vocal-Cover-Video zum SEPTICFLESH Titel 'Portrait Of A Headless Man' aufzunehmen.

Wer gar nicht genug von Steffis Gesangskünsten bekommen kann, darf gerne in unserem Shop zuschlagen und sich unseren nigelnagelneuen "METALLIANCE Vol.3" Sampler zulegen, der mit der Bandhymne 'Mission In Black' einen exklusiven Song der gleichnamigen Band enthält, den es in dieser Form nur bei uns zu kaufen gibt. Viel Spaß damit. YouTube.





