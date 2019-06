MISSION IN BLACK mit nachdenklichem Video zu 'Oceans Of Blood'

MISSION IN BLACK präsentiert ihr neues Video zu 'Oceans Of Blood' von ihrer aktuellen 7"Vinyl-Single, welche limitiert in klassischem Schwarz und transparentem Rot erschienen ist. Die Single wird nur auf Live-Konzerten und exklusiv im Shop unter shop.el-puerto-records.com erhältlich sein. Also nichts wie los und dieses tolle Stück Vinyl ergattern, dass zudem mit einem hervorragenden Cover von Manfred Smietana perfekt in Szene gesetzt wurde. YouTube.

Schlagzeuger Andy Black dazu:

"Der ganze Text und das dazu gehörige Video ist der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd gewidmet, die sich weltweit aktiv für den Schutz der Ozeane und Gewässer einsetzt."

