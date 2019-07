MISTER MISERY: Album, Single, Vorband von DREAM THEATER

Bevor ich was schreibe, mach erstmal das Video zu 'My Ghost' an: Youtube.

MISTER MISERY wird das Debütalbum "Unalive" über Arising Empire am 4. Oktober veröffentlichen. Die Schweden mischen dabei Hard Rock, Glam und Horrorelemente, was man vor allem live sehen können soll. Soll, weil, gesehen hab ich es noch nicht, die waren ja noch nicht hier. Aber die Skandinavier werden am 22. Juli, also kommenden Montag, in Singen vor DREAM THEATER spielen. Tickets gibt es noch bei Eventim.