MISTER MISERY mit dem vierten Video, Headlinertour angekündigt

Aus dem Debütalbum "Unalive" wurde nun das vierte Lied als Video umgesetzt. Es handelt sich um 'Tell Me How'. Youtube.

Außerdem wird die Band, die bislang als Support von BEYOND THE BLACK bei uns live zu sehen war, im Februar und März eine ausgedehnte Headliner-Tour spielen. Mit einem Album? Na, ich erwarte ein paar hübsche Coverversionen, außerdem schlummern ja noch ein paar Lieder in der Schublade, wie ich aus dem Gespräch mit den nordischen Jungs weiß. Hier geht es rund:

13.02.20 DE-Hamburg headCRASH

14.02.20 DE-Bochum Rotunde

15.02.20 FR-Paris Backstage by the Mill

17.02.20 DE-Köln Helios 37

18.02.20 DE-Saarbrücken Garage

19.02.20 DE-Stuttgart Wizemann

21.02.20 CZ-Prague Club 007

22.02.20 AT-Wien Chelsea

24.02.20 CH-Zürich Werk21

25.02.20 DE-München Backstage

26.02.20 DE-Berlin Maze

28.02.20 DE-Leipzig Bandhaus

29.02.20 DE-Hannover LUX

02.03.20 DE-Wiesbaden Schlachthof