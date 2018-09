MOB RULES: Chartseinstieg!

Die Oldenburger Power-Metaller MOB RULES sind mit ihrem am 24. August auf Steamhammer/SPV veröffentlichten neusten Werk "Beast Reborn" auf Platz 37 in die deutschen Album-Charts eingestiegen.



Sänger Klaus Dirks äußert sich dazu wie folgt:



"Die Begeisterung ist riesig! Dass wir so viele Menschen mit unserer Musik erreichen, macht uns überglücklich und dankbar."



Die Band kann auf diesen Erfolg zurecht stolz sein, denn die Scheibe ist auch megageil, wie ihr auch in unserem Review nachlesen könnt. Wir von POWERMETAL.de gratulieren ganz herzlich!

