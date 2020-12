MOGWAI: Exklusives Konzert im Februar 2021

Mit einer Live-Konzert-Premiere des neuen Albums "As The Love Continues", das am 13.02.2021 erscheint, wird MOGWAI das Album in aller Länge präsentieren. Es wird im Tramway Theatre in deren Heimatstadt Glasgow gedreht und aufgenommen und zwar vom langjährigen Band-Video-Buddy Antony Crook. Somit ist das die Möglichkeit, das neue Material in Gänze zum ersten Mal zu hören. Und dann gleich als Konzert - Tickets gibt es hier.

Quelle: MOGWAI Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: mogwai neues album februar 2021 stream konzert post rock powermetalde