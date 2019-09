Die Stoner-Rock-Band MOJO JAZZ MOB aus Münster veröffentlicht am 11.10.2019 das Album "...From Between The Fields". Nun gibt es als Appetithappen ein Video zum Song 'Ghost Echoes' zu sehen:

