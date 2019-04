MOLLY HATCHET: Sänger Phil McCormack ist verstorben

Am 26.04.2019 ist MOLLY HATCHET-Sänger Phil McCormack, der zudem bei den ROADDUCKS aktiv war, im Alter von nur 58 Jahren verstorben; über die Todesursache wurde bisher nichts bekannt gegeben. McCormack war wesentlicher Faktor für den Erfolg der Band in deren zweitem Frühling, der mit dem 1996er-Klassikeralbum "The Devil's Canyon" begann. In Phil McCormacks Zeit mit MOLLY HATCHET stand die Band für Kontinuität und durchgehend sehr starke Alben wie "Silent Reign Of Heroes" (1998), "Kingdom Of XII" (2000), "Warriors Of The Rainbow Bridge" (2005), "Justice" (2010) und "Regrinding The Axes" (2015). Noch im Dezember 2018 war Phil McCormack mit MOLLY HATCHET im Rahmen einer ausgedehnten Welttournee auch auf deutschen Bühnen zu Gast.



Auch MOLLY HATCHETs Gründungsmitglieder Duane Roland, Dave Hlubek, Banner Thomas und Bruce Crump, sowie der langjährige Bassist Riff West sind bereits von uns gegangen, ebenso Phil McCormacks Vorgänger Jimmy Farrar († 2018) und Originalsänger Danny Joe Brown († 2005), aufgrund dessen fortschreitender Erkrankung Phil im Jahre 1996 die Aufnahmen zu "The Devil's Canyon" vollendete und festes Bandmitglied geworden war.

Die Redaktion bedankt sich bei Phil für die beeindruckenden Konzerte, die er uns mit seiner Band beschert hat, und wir sprichen den Angehörigen und Bandkollegen unser Mitgefühl aus.



Ruhe in Frieden, Phil!