MONARCH: Wacken-Auftritt online

Unser deutsches Metalfestival in Wacken ist weltweit so populär, dass in Übersee Qualifikationsfestivals stattfinden, auf denen junge Bands einen Auftritt beim Wacken Open Air gewinnen können. Sieger der Wacken Metal Battle USA waren 2019 die Thrasher von MONARCH. Deren vollständiger Gig beim WOA 2019 ist jetzt bei YouTube online.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: monarch wacken open air 2019 woa 2019 thrash metal metal battle