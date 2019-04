MONASTERIUM und die

Am 6. Mai wird das neue Album der polnischen Doomer bei Nine Records erscheinen. Mit dabei sein wird auch Leo Stivala als Gast, wie man in dem Lied 'The Last Templar' hören kann: Youtube.

Hier ist die gesamte Trackliste:

1 Church of Bones

2 La Dans Macabre

3 Liber Loagaeth

4 Ferrier of the Underworld

5 Embrace the Void

6 The Order of the Dragon

7 Sleeping with the Dead

8 The Last Templar