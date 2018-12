MORTANIUS covert WHAM

Keine Weihnacht ohne 'Last Christmas'! Das sieht auch die US-Band MORTANIUS so, die trotz ihres Namens nicht Death Metal, sondern Prog Power Metal spielt. Auf YouTube ist ab sofort ihr Textvideo zum bekanntesten Weihnachtslied, das nichts mit Weihnachten zu tun hat, zu sehen. Die Aufnahme ist vom Album "Till Death Do Us Part", das am 22. Februar erscheinen soll.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: mortanius last christmas till death do us part textvideo wham