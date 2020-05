MOS GENERATOR und VOID VATOR covern QUEEN

Am 31. Juli wird eine Split-Single der beiden Bands erscheinen, auf der sie jeweils einen anderen Song der Rockgiganten spielen. Auf der einen Seite haben sich die drei Musiker der Band MOS GENERATOR aus dem Bundesstaat Washington der USA das Stück 'Son And Daughter' vorgenommen, das auf dem ersten Album von QUEEN zu finden ist. Eine ungewöhnliche Wahl, aber eine gute, denn das drölfzigste Mal einen der Hits braucht wohl niemand mehr.

Auf der anderen Seite findet sich 'Tie Your Mother Down' in der Version der LA-Metaller VOID VATOR. Das ist schon eher eine gewöhnliche Wahl. Hier ist der Teaser für das Scheibchen: