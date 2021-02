MSG rockt die Charts!

Der Michael stürmt mit "Immortal" in die weltweiten Hitlisten. Hier ist die bisherige Ausbeute:

#3 Japan

#8 Deutschland

#8 Schweden (physisch)

#8 Schweiz

#14 USA (Rock) / #3 Hard Music / #43 Top Current

#23 Österreich

#27 Spanien

#35 Italien (physisch)

#53 Frankreich (physisch)

#67 Belgien

#79 Polen

#111 England / #1 Rock Charts

"Ich bin komplet überwältigt", kommentiert Michael Schenker. "Es erfüllt mich mit Stolz zu sehen, wieviele treue Fans mir seit 50 Jahren die Stange halten. Das Feedback auf "Immortal" ist fantastisch und ich freue mich über den großen Zuspruch den das Album derzeit weltweit erfährt. Dass "Immortal" nun auch noch die Top 10 der deutschen Charts geknackt hat macht mich schlichtweg sprachlos. Ihr seid die Besten, vielen Dank und: rock on!"

Ja, da darf er auch mal stolz sein. Und wir lauschen gleich nochmal 'In Search Of The Peace Of Mind':