MUSTAN KUUN LAPSET: Neuer Song 'Matkalainen' am Start

Die finnische Band MUSTAN KUUN LAPSET hat mit 'Matkalainen' einen neuen Song ver÷ffentlicht. Er ist auf dem siebenten Bandalbum "Kruunu" zu finden, welches am 26.02.2021 via Inverse Records erscheinen wird. Das neue Werk ist ein Akustikwerk mit diversen Gastmusikern.

Das Album kann im Label-Shop bereits vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

1. Kruunu

2. Peikonmieli

3. Matkalainen

4. Ikaros

5. Aaria

6. Kosketus pohjaan

7. Saatto

8. Kuolemanvirta

9. The dream about a dying angel

10. La ˙ltima playa del corazˇn