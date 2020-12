MUTANT PROOF - Ein

Auch Mutanten mögen Weihnachten. Den Anstoss zu 'Christmas in a Cardboard Box' gab die Arbeit von Gitarrero Löffels Frau, die für den Wärmebus für Obdachlose in Dortmund arbeitet. Der Neue Gitarrist im Bund, Hölzi, hatte eine musikalische Idee, die dann homeofficemäßig von jedem ausgearbeitet wurde. Später wurde alles zusammengeschnitten und Sina hat noch den kompletten Mädchenchor übernommen. Musikarbeit in Coronazeiten.



Und ganz nebenbei ist gerade die zweite CD von MUTANT PROOF im Entstehen, in die ich schon ein wenig hineinschnuppern durfte...









https://www.youtube.com/watch?v=HYEIr1DsqIk&feature=youtu.be

Quelle: Mutant Proof Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: mutant proof christmas in a cardboard box